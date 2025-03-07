Кабмін затвердив порядок виплати компенсації військовим за оренду житла

Кабінет Міністрів України затвердив порядок виплати грошової компенсації за оренду житла для військовослужбовців, які захищали незалежність і територіальну цілісність країни.

Компенсація передбачена для тих, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, а також для осіб, чиє помешкання знаходиться на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Крім того, допомогу можуть отримати військові, які проходять реабілітацію далеко від місця проживання.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту: у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі він становить два прожиткові мінімуми, в обласних центрах - півтора, а в інших населених пунктах - один прожитковий мінімум. Також уряд вніс зміни до постанови, яка визначає порядок надання субвенцій місцевим бюджетам для підтримки ветеранів та демобілізованих військових.