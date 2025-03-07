Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации военным за аренду жилья

Кабинет Министров Украины утвердил порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилья для военнослужащих, которые защищали независимость и территориальную целостность страны.

Компенсация предусмотрена для тех, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, а также для лиц, чье жилье находится на территориях, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных РФ.

Кроме того, помощь могут получить военные, которые проходят реабилитацию вдали от места жительства.

Размер компенсации зависит от населенного пункта: в Киеве, Львове, Днепре и Одессе он составляет два прожиточных минимума, в областных центрах - полтора, а в других населенных пунктах - один прожиточный минимум. Также правительство внесло изменения в постановление, которое определяет порядок предоставления субвенций местным бюджетам для поддержки ветеранов и демобилизованных военных.