Кабмін затвердив порядок евакуації й повернення дітей-сиріт

Як пояснив прем'єр, йдеться про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки та будинки-інтернати.

Зокрема обласним військовим адміністраціям було доручено евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій:

менш ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією;

менш ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованих територій.

Як пояснює Мінреінтеграції, рішення Кабміну стосується змін до Постанови "Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення".

Серед основних ключів документа:

запровадження механізму евакуації статусних дітей;

повернення статусних дітей на Батьківщину у разі їх виїзду за межі країни.

"Цей процес буде відбуватися відповідно до чіткого плану, який розроблятиметься на підставі форми, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС", - додає пресслужба.

Зазначається, що для кожного факту повернення дитини буде складено індивідуальний план зі строками й відповідальними виконавцями. Зокрема під час вивчення питання про повернення, складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми.

"Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою. Усі спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу", - додає Мінреінтеграції.