Кабмин утвердил порядок эвакуации и возвращения детей-сирот

Кабинет министров утвердил порядок временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания.
Как пояснил премьер, речь идет о домах ребенка, спецучреждениях, приютах и домах-интернатах.
В частности, областным военным администрациям было поручено эвакуировать детей из учреждений, расположенных в зоне боевых действий:
Как обьясняет Минреинтеграции, решение Кабмина касается изменений в Постановление "О временном перемещении (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращения".
Среди основных ключей документа:
"Этот процесс будет происходить в соответствии с четким планом, который будет разрабатываться на основании формы, утвержденной совместным приказом Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД", - добавляет пресс-служба.
Отмечается, что для каждого факта возвращения ребенка будет составлен индивидуальный план со сроками и ответственными исполнителями. В частности, при изучении вопроса о возвращении, будет составляться акт о соответствии здания заведения всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми.
"Кроме того, решение областных военных администраций о возвращении детей будет согласовываться с Нацсоцслужбой. Все спорные вопросы, которые будут возникать в связи с эвакуацией или возвращением в Украину детей, будут решаться на заседаниях Координационного штаба", - добавляет Минреинтеграции.
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