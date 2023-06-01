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Кабмин утвердил порядок эвакуации и возвращения детей-сирот

Фото: Кабмин утвердил порядок эвакуации и возвращения детей-сирот (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил порядок временной эвакуации и возвращения по месту постоянного проживания детей, обучающихся в учреждениях круглосуточного пребывания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания.

Как пояснил премьер, речь идет о домах ребенка, спецучреждениях, приютах и домах-интернатах.

В частности, областным военным администрациям было поручено эвакуировать детей из учреждений, расположенных в зоне боевых действий:

  • менее чем в 50 километрах от границы с Россией;
  • менее чем в 100 километрах от временно оккупированных территорий.

Как обьясняет Минреинтеграции, решение Кабмина касается изменений в Постановление "О временном перемещении (эвакуации) детей и лиц, проживающих или зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, и их возвращения".

Среди основных ключей документа:

  • внедрение механизма эвакуации статусных детей;
  • возвращение статусных детей на Родину в случае выезда за пределы страны.

"Этот процесс будет происходить в соответствии с четким планом, который будет разрабатываться на основании формы, утвержденной совместным приказом Минсоцполитики, Минреинтеграции и МВД", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что для каждого факта возвращения ребенка будет составлен индивидуальный план со сроками и ответственными исполнителями. В частности, при изучении вопроса о возвращении, будет составляться акт о соответствии здания заведения всем требованиям безопасности и возможности осуществления ухода за детьми.

"Кроме того, решение областных военных администраций о возвращении детей будет согласовываться с Нацсоцслужбой. Все спорные вопросы, которые будут возникать в связи с эвакуацией или возвращением в Украину детей, будут решаться на заседаниях Координационного штаба", - добавляет Минреинтеграции.

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