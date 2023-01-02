Кабмін затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів: список

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Луганської ОВА.

За кожним заходом закріплено відповідальних виконавців. Найчастіше це військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

План розроблено Міністерством реінтеграції з питань доручення Прем'єр-міністра України. Він є результатом роботи Координаційного штабу з питань окупованих територій. Вона включає 131 захід щодо відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

Раніше ми писали, що уряд не має проблеми в тому, щоб відновлювати території, які Україна планує повернути. Це питання грошей та часу.

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