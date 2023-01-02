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Кабмин утвердил план неотложных мер по восстановлению освобожденных регионов: список

Фото: правительство утвердило неотложные меры по восстановлению освобожденных регионов (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Правительство утвердило план неотложных мер по восстановлению деоккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОВА.

План разработан Министерством реинтеграции по доверенности Премьер-министра Украины. Он является результатом работы Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий. Она включает 131 мероприятие по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.

К неотложным отнесены следующие меры:

  • осуществление мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборка завалов;
  • возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;
  • обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;
  • обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;
  • обеспечение лекарствами и оказание медицинской помощи;
  • восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;
  • уничтожение символики русского тоталитарного режима;
  • привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;
  • возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;
  • обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;
  • восстановление централизованного водоснабжения и т.д.

За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.

Ранее мы писали, что у правительства нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и времени.

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