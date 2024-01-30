UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело

Фото: Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів України затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Документ незабаром внесуть до Верховної Ради.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Як розповіло джерело, новий законопроєкт що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами.

Що відомо про новий законопроєкт щодо мобілізації

Нагадаємо, що українська влада працює над новим законопроєктом щодо мобілізації після того, як минулий було відкликано. 

Попередній документ, зокрема, передбачав низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Також викликало обурення пропозиція скасування відстрочки для людей з інвалідністю III групи та надсилання повісток електронною поштою. 

Внаслідок чого минулий законопроєкт щодо мобілізації було відкликано 11 січня. З того часу йде робота над новим документом. 

Після чого спікер ВРУ Руслан Стефанчук розповідав, які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду. 

Детально про те, чому уряд відкликав свій законопроєкт читайте в матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні