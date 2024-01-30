Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник

Как рассказал источник, новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, был внесен Минобороны и доработан народными депутатами.

Что известно о новом законопроекте по мобилизации

Напомним, что украинские власти работают над новым законопроектом о мобилизации после того, как прошлый был отозван.

Предыдущий документ, в частности, предусматривал ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. Также вызвало возмущение предложение отмены отсрочки для людей с инвалидностью III группы и отправка повесток по электронной почте.

В результате чего прошлый законопроект по мобилизации был отозван 11 января. С этого времени идет работа над новым документом.

После чего спикер ВРУ Руслан Стефанчук рассказывал, какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству.

Подробно о том, почему правительство отозвало свой законопроект читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".

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