Кабмін затвердив нові правила виплат пенсій за рішеннями судів: що зміниться

У відомстві звернули увагу, що в Україні є проблема з виконанням судових рішень щодо пенсій. За останні п'ять років кількість таких рішень зросла в 26 разів - до 758 тисяч рішень.

"Загальна сума боргу майже 85 млрд грн. При цьому досі не існувало єдиного підходу, за яким держава здійснює виплати за рішеннями судів", - пояснили в міністерстві.

Через таку проблему поточні виплати за рішеннями судів здійснювалися одразу, а нараховані суми за минулі періоди ставилися в чергу. Тому на сьогодні держава виплатила тільки за тими рішеннями, які набули чинності в період до 20 листопада 2020 року.

Тому Кабмін затвердив нові правила виплат за рішеннями судів - як за минулі роки, так і за поточними позовами. Це потрібно, щоб навести лад і зробити процес зрозумілим і справедливим для всіх, особливо в умовах обмеженого бюджету.

Уперше в бюджеті Пенсійного фонду окремо виділять гроші на такі виплати залежно від їхнього джерела: з держбюджету - для тих пенсій, які фінансуються державою, і зі страхових внесків - для решти. Нові правила будуть єдиними як для поточних виплат, так і для тих, які стосуються минулих періодів.

Люди зможуть отримувати гроші поступово, щомісяця - пропорційно до коштів, закладених у бюджеті ПФУ. Також буде доступна прозора інформація: скільки рішень підлягають виплаті та як швидко вони виконуються. Ці витрати тепер будуть чітко прописані в бюджеті.

Крім того, запускається електронний облік усіх судових рішень. Інформація про них з'явиться в особистому кабінеті на сайті ПФУ, а зведені дані - у вигляді дашборда у відкритому доступі.