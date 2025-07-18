Кабмин утвердил новые правила выплат пенсий по решениям судов: что изменится

В ведомстве обратили внимание, что в Украине есть проблема с исполнением судебных решений насчет пенсий. За последние пять лет количество таких решений выросло в 26 раз - до 758 тысяч решений.

"Общая сумма долга почти 85 млрд грн. При этом до сих пор не существовало единого подхода, по которому государство осуществляет выплаты по решениям судов", - объяснили в министерстве.

Из-за такой проблемы текущие выплаты по решениям судов осуществлялись сразу, а начисленные суммы за прошлые периоды ставились в очередь. Поэтому на сегодняшний день государство выплатило только по тем решениям, которые вступили в силу в период до 20 ноября 2020 года.

Поэтому Кабмин утвердил новые правила выплат по решениям судов - как за прошлые годы, так и по текущим искам. Это нужно, чтобы навести порядок и сделать процесс понятным и справедливым для всех, особенно в условиях ограниченного бюджета.

Впервые в бюджете Пенсионного фонда отдельно выделят деньги на такие выплаты в зависимости от их источника: из госбюджета - для тех пенсий, что финансируются государством, и из страховых взносов - для остальных. Новые правила будут едиными как для текущих выплат, так и для тех, которые касаются прошлых периодов.

Люди смогут получать деньги постепенно, ежемесячно - пропорционально средствам, заложенным в бюджете ПФУ. Также будет доступна прозрачная информация: сколько решений подлежат выплате и как быстро они выполняются. Эти расходы теперь будут четко прописаны в бюджете.

Кроме того, запускается электронный учет всех судебных решений. Информация о них появится в личном кабинете на сайте ПФУ, а сводные данные - в виде дашборда в открытом доступе.