Кабмин утвердил новые правила оформления инвалидности

Кабинет министров обновил правила оценки повседневного функционирования человека, по результатам которого устанавливается инвалидность. Изменения касаются сроков ее назначения, повторной оценки, военнослужащих и возможностей прохождения процедуры без личного присутствия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Как изменятся правила установления инвалидности

Правительство уточнило сроки, на которые устанавливается инвалидность. Для людей, которым впервые определяют I группу, ее смогут назначать на период от одного до пяти лет или бессрочно - в зависимости от результатов оценки.

При повторной оценке инвалидность также можно будет установить бессрочно при наличии соответствующих оснований. В частности, это касается людей с необратимыми нарушениями функций организма, которые не поддаются лечению и реабилитации или когда такие меры не будут результативными.

Список анатомических дефектов и заболеваний, при которых инвалидность устанавливают без повторной оценки, обновили. Он включает 97 позиций с уточненными критериями. Также бессрочную инвалидность смогут устанавливать людям, достигшим пенсионного возраста на льготных условиях.

Отдельно правительство урегулировало ситуации, когда срок инвалидности истек, а решение по результатам повторной оценки еще не было принято. В этом случае предыдущий статус будет считаться продленным до даты нового решения.

Что изменится для военных

Расширен список должностных лиц, которые могут направлять военнослужащих на оценивание. Такое право получили начальники медицинских служб воинских частей, если для этого есть основания, но соответствующая комиссия не сформировала направление по результатам военно-врачебной экспертизы.

Также отменили необходимость направлять пациента на оценку для получения рекомендации по продлению временной нетрудоспособности более 120 дней. В дальнейшем этот вопрос по-прежнему будет решать лечащий врач.

Расширили и возможности прохождения оценки заочно или по месту нахождения или лечения человека. В частности, заочную процедуру смогут применять при отдельных видах ампутаций, врожденном отсутствии конечностей и тяжелых нарушениях интеллектуального развития.

Оценки по месту нахождения или лечения предусмотрели, в частности, для военнослужащих, полицейских и участников боевых действий, длительно пребывающих в стационаре и не отвечающих критериям заочного рассмотрения. Такая возможность предусмотрена для людей на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях при наличии соответствующих показаний.

Какие еще изменения предусмотрены

Правительство также обновило правила определения причин инвалидности. Для этого ввели единый справочник, сопоставляющий выводы военно-врачебных и других комиссий с причинами инвалидности, устанавливаемыми экспертными командами.

В указанных случаях экспертные команды смогут одновременно фиксировать две причины инвалидности. Это касается, в частности, ситуаций, когда одна из причин связана с инвалидностью с детства или повреждениями здоровья вследствие лишения личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины. Эта норма вступит в силу через месяц после публикации постановления.

Кроме того, человек или его представитель будут иметь год после получения выписки из решения экспертной команды, чтобы обратиться для исправления описок и технических или арифметических ошибок. Раньше на это отводилось 40 календарных дней.

Изменения уточняют порядок обжалования решений экспертных команд. Центр оценки функционального состояния лица будет рассматривать жалобы в форме, которую выберет заявитель: очно, заочно или с помощью телемедицины.

Кроме этого, при оценке сможет присутствовать переводчик жестового языка или один человек, сопровождающий пациента. Врачи также должны информировать людей о праве пройти оценку, если выявят соответствующие основания.