Кабмін затвердив Національний кешбек: як працюватиме програма

Приєднатися до програми можна буде через додаток "Дія", де також можна буде перевірити суму нарахованого кешбеку та витратити його на різні послуги.

За отримані кошти можна буде оплатити комунальні послуги, підтримати армію, придбати військові облігації, оплатити транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно та медичні послуги.

Українські виробники та продавці зможуть зареєструватися в програмі через портал "Дія" та подати перелік товарів. Повноцінний запуск послуги очікується у вересні.

За словами міністра, програма буде реалізована так само просто, як і "ковідна тисяча", без зайвих візитів до держустанов чи банків.

Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко додав, що реалізувати Національний кешбек планують вже з 24 серпня. Він буде діяти до 31 грудня 2025 року.

Фінансувати це все будуть з державного бюджету - 3 млрд у 2024 році і вже 6 млрд у 2025 році.

"Планується, що кешбек буде нараховуватись в розмірі 10% вартості товарів. Сума кешбеку одному покупцю не може бути меншою, ніж 2 гривень та не може перевищувати 3 тисячі гривень", - зазначив він.