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Кабмин утвердил Национальный кэшбек: как будет работать программа

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров Украины утвердил программу Национального кэшбэка. Она позволит украинцам получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Присоединиться к программе можно будет через приложение "Дія", где также можно будет проверить сумму начисленного кэшбэка и потратить его на различные услуги.

За полученные средства можно будет оплатить коммунальные услуги, поддержать армию, приобрести военные облигации, оплатить транспорт, мобильную связь, спорт, кино и медицинские услуги.

Украинские производители и продавцы смогут зарегистрироваться в программе через портал "Дія" и подать перечень товаров. Полноценный запуск услуги ожидается в сентябре.

По словам министра, программа будет реализована так же просто, как и "ковидная тысяча", без лишних визитов в госучреждения или банки.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко добавил, что реализовать Национальный кэшбек планируют уже с 24 августа. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. 

Финансировать это все будут из государственного бюджета - 3 млрд в 2024 году и уже 6 млрд в 2025 году. 

"Планируется, что кэшбек будет начисляться в размере 10% стоимости товаров. Сумма кэшбека одному покупателю не может быть меньше, чем 2 гривен и не может превышать 3 тысячи гривен", - отметил он. 

Программа кэшбека "Покупай украинское"

В ходе презентации платформы "Сделано в Украине" 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил, что украинцы смогут получать компенсацию за часть расходов на товары и услуги, произведенные в стране. Он отметил, что уже дал соответствующее поручение правительству, и сейчас программа находится в разработке, а ее запуск запланирован на текущий год.

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Михаил Федоров