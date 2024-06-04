Кабмін затвердив Матрицю реформ. Шмигаль пояснив, в чому вона полягає

Кабінет міністрів затвердив Матрицю реформ, а також порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Як пояснив Шмигаль, Матриця реформ є великим планом змін, який повинен систематизувати реформи, а також включити:
"Бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету", - додав прем'єр.
Протягом поточного року, за словами Шмигаля, Україна готується зробити більше 200 реформ. Наразі вже сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.
Прем'єр-міністр додав, що наразі пріоритети виглядають наступним чином:
"Сьогодні ми також запускаємо спеціальний вебпортал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання", - додав він.
Ще в грудні Шмигаль розповідав про підготовку Матриці реформ, яка повинна буде охопити усі сфери: від економіки до верховенства права та освіти. Фактично це є дорожньою картою, яка включає усі реформаторські зобов'язання, які взяла на себе Україна.
Як й згадувалось вище, у питанні реформ Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Єврокомісії, а також напрацювання зі Світовим банком.
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