Кабмин утвердил Матрицу реформ. Шмыгаль объяснил, в чем она состоит

Кабинет министров утвердил Матрицу реформ, а также порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Как пояснил Шмыгаль, Матрица реформ является большим планом изменений, который должен систематизировать реформы, а также включить:
"Потому что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния от каждой реформы на рост нашей экономики и восстановление нашей страны. Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета", - добавил премьер.
В течение текущего года, по словам Шмыгаля, Украина готовится сделать более 200 реформ. Сейчас уже сформировано около 400 индикаторов их реализации.
Премьер-министр добавил, что сейчас приоритеты выглядят следующим образом:
"Сегодня мы также запускаем специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения", - добавил он.
Еще в декабре Шмыгаль рассказывал о подготовке Матрицы реформ, которая должна будет охватить все сферы: от экономики до верховенства права и образования. Фактически это является дорожной картой, которая включает все реформаторские обязательства, которые взяла на себя Украина.
Как и упоминалось выше, в вопросе реформ Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Еврокомиссии, а также наработки со Всемирным банком.
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