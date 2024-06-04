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Кабмин утвердил Матрицу реформ. Шмыгаль объяснил, в чем она состоит

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил Матрицу реформ, а также порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Как пояснил Шмыгаль, Матрица реформ является большим планом изменений, который должен систематизировать реформы, а также включить:

  • официально утвержденные рекомендации и документы Европейской комиссии;
  • структурные маяки Международного валютного фонда (МВФ); 
  • план по программе Ukraine Facility; 
  • условия Всемирного банка. 

"Потому что есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния от каждой реформы на рост нашей экономики и восстановление нашей страны. Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы по методологии Центра роста Гарвардского университета", - добавил премьер. 

В течение текущего года, по словам Шмыгаля, Украина готовится сделать более 200 реформ. Сейчас уже сформировано около 400 индикаторов их реализации. 

Какие приоритеты во время реформирования 

Премьер-министр добавил, что сейчас приоритеты выглядят следующим образом: 

  • макроэкономические политики. Это база для восстановления экономики и финансовой устойчивости; 
  • институциональные изменения. Речь идет об антикоррупционной борьбе, реформе правоохранительных органов, повышение возможностей Украины и региональных институтов; 
  • структурные реформы. Речь идет о политике, связанной с человеческим капиталом, а также меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды.

"Сегодня мы также запускаем специальный веб-портал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения", - добавил он. 

Матрица реформ 

Еще в декабре Шмыгаль рассказывал о подготовке Матрицы реформ, которая должна будет охватить все сферы: от экономики до верховенства права и образования. Фактически это является дорожной картой, которая включает все реформаторские обязательства, которые взяла на себя Украина. 

Как и упоминалось выше, в вопросе реформ Украина ориентируется на бенчмарки МВФ, рекомендации Еврокомиссии, а также наработки со Всемирным банком. 

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Денис Шмыгаль