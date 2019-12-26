Кабмин запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом

Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Украинцев просят сообщать, если они стали свидетелями, что игорные залы возобновили работу.

"Если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили свою работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию #5. Правительство будет реагировать оперативно", - сообщил Гончарук.

Ранее в Нацполиции пообещали жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес. В полиции отметили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые мониторят ситуацию вокруг запрета игорного бизнеса.

Напомним, 20 декабря правительство поручило правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также Кабмин принял решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители возбудили 250 уголовных производств по фактам ведения нелегального игорного бизнеса в Украине. С начала отработки было изъято 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.