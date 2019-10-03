Кабмин запускает систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне

Кабинет министров в течении недели запустит систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне. Об этом заявил министр Кабмина Дмитрий Дубилет в Facebook.

Сообщается, что ИТ-решение обошлось государству в 1 грн.

"Мы запускаем систему, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Вчера мы проголосовали его на Кабмине и рассчитываем запустить в течение недели", - написал Дубилет.

По словам Дубилета, в Украине все силовые ведомства могут передавать таможенникам ориентирование на обыск груза компаний, которые считают подозрительными. Часто это может быть " банальным способом вымогательства взяток". По мнению Дубилета, решить эту проблему может процесс подачи таких ориентировок в электронной форме.

"Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса", - написал он.

В Кабмине рассчитывают, что это позволит снизить коррупцию. Дубилет добавил, что iGov — это волонтерский проект. Государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно.

Напомним, Кабинет Министров запустил пилотный проект для цифровизации направление процесса поручений о проведении таможенных осмотров товаров и транспорта.

Также РБК-Украина сообщало, в Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании. Все министерства могут разместить в здании Кабмина на Грушевского.