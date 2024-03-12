UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників та встановив розмір

Фото: Кабмін запровадив виплати дітям загиблих захисників та встановив розмір (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років в залежності від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень - на одну дитину, не менше 6 100 гривень - кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Виплати для українців

Нагадаємо, з 1 березня українцям перерахували страхові виплати, зокрема державної допомоги, що виплачується на підставі нещасних випадків на виробництвах.

Також ми писали, що з 1 березня на виплати за новою заявою можуть претендувати ті безробітні ВПО, які зареєструвалися у Центрі зайнятості.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВиплатиДіти