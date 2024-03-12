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Кабмин ввел выплаты детям погибших защитников и установил размер

Фото: Кабмин ввел выплаты детям погибших защитников и установил размер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины ввел выплаты для детей погибших украинских защитников. Им будут платить от 6 100 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Согласно решению Кабмина, была установлена адресная помощь детям, которым предоставили статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, кормилец которых не входил в состав добровольческих формирований территориальных общин и погиб (пропал без вести) во время участия в обороне страны. 

Детям от 1 до 15 лет в зависимости от возраста устанавливают такие выплаты: не менее 7 800 гривен - на одного ребенка, не менее 6 100 гривен - каждому ребенку, если в семье двое или больше детей. 

Выплаты для украинцев

Напомним, с 1 марта украинцам пересчитали страховые выплаты, в частности, государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев на производствах.

Также мы писали, что с 1 марта на выплаты по новому заявлению могут претендовать те безработные ВПЛ, кто зарегистрировался в Центре занятости.

 

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