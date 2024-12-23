Кабмін запропонував Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години: як саме

За його словами, Кабмін вніс до Ради законопроєкт № 12354, яким пропонується посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.

Мельничук уточнив, що документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою статтею 210-2. Таким чином, за порушення вимог воєнного стану можуть ввести адміністративну відповідальність. Йдеться про адмінвідповідальність за:

порушення в'їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов'язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години.

Також до КУпАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліцейським здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.

Варто зауважити, що тексту законопроєкту на сайті Ради поки що немає.