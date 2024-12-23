Кабмін запропонував Раді посилити відповідальність за порушення комендантської години: як саме

В Україні можуть посилити відповідальність за порушення комендантської години. Відповідний законопроєкт Кабмін вніс у Раду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
За його словами, Кабмін вніс до Ради законопроєкт № 12354, яким пропонується посилити відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану.
Мельничук уточнив, що документ передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою статтею 210-2. Таким чином, за порушення вимог воєнного стану можуть ввести адміністративну відповідальність. Йдеться про адмінвідповідальність за:
Також до КУпАП хочуть внести зміни, які нададуть право поліцейським здійснювати адміністративне затримання щодо порушників.
Варто зауважити, що тексту законопроєкту на сайті Ради поки що немає.
Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли про плани Кабміну посилити відповідальність за порушення комендантської години ще 20 грудня.
Зокрема, уряд хоче встановити за порушення комендантської години штраф у розмірі 850-1700 гривень.
При цьому за порушення правил евакуації штраф хотіли встановити на рівні 510-850 гривень.
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