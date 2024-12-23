Кабмин предложил Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа: как именно

По его словам, Кабмин внес в Раду законопроект № 12354, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушение требований особенного правового режима - военного положения.

Мельничук уточнил, что документ предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новой статьей 210-2. Таким образом, за нарушение требований военного положения могут ввести административную ответственность. Речь об админответственности за:

нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение гражданами комендантского часа.

Также в КУоАП хотят внести изменения, которые предоставят право полицейским производить административное задержание в отношении нарушителей.

Стоит заметить, что текста законопроекта на сайте Рады пока нет.