Кабмин предложил Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа: как именно

В Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Соответствующий законопроект Кабмин внес в Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, Кабмин внес в Раду законопроект № 12354, которым предлагается ужесточить ответственность за нарушение требований особенного правового режима - военного положения.
Мельничук уточнил, что документ предусматривает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новой статьей 210-2. Таким образом, за нарушение требований военного положения могут ввести административную ответственность. Речь об админответственности за:
Также в КУоАП хотят внести изменения, которые предоставят право полицейским производить административное задержание в отношении нарушителей.
Стоит заметить, что текста законопроекта на сайте Рады пока нет.
Напомним, источники РБК-Украина сообщали о планах Кабмина усилить ответственность за нарушение комендантского часа еще 20 декабря.
В частности, правительство хотело предложить установить за нарушение комендантского часа штраф в размере 850-1700 гривен.
При этом за нарушение правил эвакуации штраф хотели установить на уровне 510-850 гривен.
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