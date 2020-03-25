Кабмин запретил увольнять госслужащих во время карантина

Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих во время карантина. Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

Как отметил министр юстиции Денис Малюська, на время карантина за работниками сохраняются трудовые права и оплата труда. "Это касается как госслужащих, так и работников частного сектора", - сказал он.

"Также рекомендуем предприятиям и организациям воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле. То есть те основания, которые объективно могут возникнуть в связи с объективным обстоятельствам карантина и чрезвычайной ситуации", - сообщил Малюська.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, Кабинет министров 25 марта принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины продлил срок карантина до 24 апреля.