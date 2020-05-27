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Кабмин упростил идентификацию переселенцев: что изменится

Новости » Политика     27.05.2020 - 14:35
Кабмин упростил идентификацию переселенцев: что изменится
Фото: идентификацию для переселенцев упростили (freepik.com)

Правительство автоматизировало обмен данными между Минсоцполитики и Госпогранслужбой

Кабинет министров упростил идентификацию переселенцев. Правительство автоматизировало обмен данными между Минсоцполитики и Госпогранслужбой.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, на заседании 27 мая КМУ поддержал введение автоматизированного обмена информацией между этими ведомствами о гражданах Украины, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали на временно оккупированные территории/выезжали с таких территорий.

"Благодаря такому обмену информацией будет осуществляться государственного контроля за соблюдением требований законодательства при определении права граждан на назначение (получение) государственных выплат, а также выявление возможных злоупотреблений или фактов предоставления недостоверных данных, что приводит к нецелевому использованию бюджетных средств на указанные цели", - указано в сообщении.

Постановление предусматривает, что обмен данными будет происходить через систему электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов в порядке, определенном законодательством, а до подключения к таким системам - в порядке, определенном общим решением этих органов.

Напомним, ранее Кабмин запретил прекращение социальных выплат переселенцам на период карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в феврале правительство одобрило программу жилищного обеспечения внутренне перемещенных лиц и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныпереселенцы
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