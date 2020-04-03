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Уряд заборонив відключати електропостачання водоканалам і шахтам на час карантину

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 16:22
Уряд заборонив відключати електропостачання водоканалам і шахтам на час карантину
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заборона діятиме до 24 квітня

Кабінет міністрів України заборонив постачальникам електроенергії відключати від постачання водоканали та вугільні шахти на час карантину через пандемію коронавірусу. Про це свідчить постанова уряду №255, опублікована на урядовому порталі.

Заборона дійсна до 24 квітня.

"Заборонити до 24 квітня 2020 р. постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств", - вказано у тексті документу.

Крім того, постачальникам природного газу заборонили припиняти постачання виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання оператору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів та інше).

Нагадаємо, сьогодні КМУ посилив карантин в Україні, заборонивши, зокрема, перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу, а також в громадських місцях без захисних масок.

Як писало РБК-Україна, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України попереджає, що несплата за електроенергію тягне за собою загрозу дефолту операторів енергопостачання.

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