Кабмин запланировал засеять 70% посевных площадей

Министерство аграрной политики дало прогноз по объемам посевной в условиях войны. Первый замминистра Тарас Высоцкий смоделировал пессимистический и оптимистический сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", – заявил чиновник.

По словам Высоцкого, 30-40% от засеянных культур будут выращиваться для внутреннего потребления. Остаток Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.

Тем временем вступил в силу закон о продовольственной безопасности. Он направлен на быстрое привлечение сельскохозяйственных земель страны в производство аграрной продукции в условиях военного положения.