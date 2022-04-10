ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Потери экономики Украины в войне с Россией превысят 1 трлн долларов, - эксперты

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 21:37
Потери экономики Украины в войне с Россией превысят 1 трлн долларов, - эксперты Фото: ракетный удар по телевышке в Киеве (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Потери Украины в войне с Россией в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов. На восстановление экономики страны потребуется не менее 3-4 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

"По мнению экспертов, общие потери, вызванные войной, по предварительным подсчетам, в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов, а падение ВВП в текущем году ожидается минимум на 35%", - говорится в сообщении.

Специалисты считают, что на восстановление экономики Украины потребуется от 3 до 4 лет. Одним из наиболее болезненных вопросов сегодня является блокирование россиянами украинских портов в Черном море. В результате страна лишен возможности осуществлять экспорт аграрной продукции, выручка от которого является одной из важнейших статей доходов государственного бюджета.

Напомним, в конце марта Европейский банк реконструкции и развития заявил, что экономика Украины резко восстановится в следующем году, если война закончится в течение двух месяцев.

Война России против Украины идет 46-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Экономика Украины Война России против Украины
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну