Потери экономики Украины в войне с Россией превысят 1 трлн долларов, - эксперты
Потери Украины в войне с Россией в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов. На восстановление экономики страны потребуется не менее 3-4 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.
"По мнению экспертов, общие потери, вызванные войной, по предварительным подсчетам, в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов, а падение ВВП в текущем году ожидается минимум на 35%", - говорится в сообщении.
Специалисты считают, что на восстановление экономики Украины потребуется от 3 до 4 лет. Одним из наиболее болезненных вопросов сегодня является блокирование россиянами украинских портов в Черном море. В результате страна лишен возможности осуществлять экспорт аграрной продукции, выручка от которого является одной из важнейших статей доходов государственного бюджета.
Напомним, в конце марта Европейский банк реконструкции и развития заявил, что экономика Украины резко восстановится в следующем году, если война закончится в течение двух месяцев.
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