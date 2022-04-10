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Кабмин запланировал засеять 70% посевных площадей

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Украина, Воскресенье 10 апреля 2022 22:54
Кабмин запланировал засеять 70% посевных площадей
Автор: Антон Федорцив

Министерство аграрной политики дало прогноз по объемам посевной в условиях войны. Первый замминистра Тарас Высоцкий смоделировал пессимистический и оптимистический сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминировать в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", – заявил чиновник.

По словам Высоцкого, 30-40% от засеянных культур будут выращиваться для внутреннего потребления. Остаток Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.

Тем временем вступил в силу закон о продовольственной безопасности. Он направлен на быстрое привлечение сельскохозяйственных земель страны в производство аграрной продукции в условиях военного положения.

Напомним, что потенциальные потери экономики Украины от войны могут составить триллион долларов.

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