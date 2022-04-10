Кабмін запланував засіяти 70% посівних площ

Міністерство аграрної політики дало прогноз щодо об'ємів посівної в умовах війни. Перший заступник міністра Тарас Висоцький змоделював песимістичний та оптимістичний сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%", – заявив чиновник.

За словами Висоцького, 30-40% від засіяних культур будуть вирощуватися для внутрішнього споживання. Залишок Україна зможе використати для експорту продовольства.

Тим часом набув чинності закон про продовольчу безпеку. Він спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво аграрної продукції в умовах воєнного стану.