ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін запланував засіяти 70% посівних площ

Новость на русском →
Україна, Неділя 10 квітня 2022 22:54
Кабмін запланував засіяти 70% посівних площ
Автор: Антон Федорців

Міністерство аграрної політики дало прогноз щодо об'ємів посівної в умовах війни. Перший заступник міністра Тарас Висоцький змоделював песимістичний та оптимістичний сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"За песимістичним прогнозом видно, що вдасться засіяти 70%. Якщо території Чернігівської та Сумської області, які мають величезні аграрні площі, вдасться розмінувати у найближчі тижні, можливо площа посівної зросте до 80%", – заявив чиновник.

За словами Висоцького, 30-40% від засіяних культур будуть вирощуватися для внутрішнього споживання. Залишок Україна зможе використати для експорту продовольства.

Тим часом набув чинності закон про продовольчу безпеку. Він спрямований на швидке залучення сільськогосподарських земель країни у виробництво аграрної продукції в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що потенційні втрати економіки України від війни можуть скласти трильйон доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Агропромышленный комплекс Міністерство аграрної політики Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну