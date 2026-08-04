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Гроші Києва на підготовку до зими місяцями були заблоковані: експерт розкрив причину й ризики

20:23 04.08.2026 Вт
3 хв
Кияни ризикують зустріти зимові холоди без необхідного енергообладнання?
aimg Анна Шиканова
Гроші Києва на підготовку до зими місяцями були заблоковані: експерт розкрив причину й ризики Київ повернув гроші, які мали піти на резервне теплопостачання (фото: Getty Images)
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Київ повернув понад 1 млрд грн, виділених Агентству відновлення на резервну систему теплопостачання. Через затримку з проєктом місто втратило час на підготовку до зими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка для "Дзеркала тижня".

За словами експерта, передбачалося, що 1 млрд 250 млн грн Державне агентство відновлення використає для закупівлі обладнання та створення резервної системи опалення столиці.

Для цього відомство звернулося до Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України за роз’ясненнями щодо механізму використання вищезгаданого міжбюджетного трансферу (субвенції) з бюджету міста Києва до державного бюджету.

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"Передача коштів з одного бюджету до іншого передбачена чинним законодавством, але, як виявилося, є нюанси", - пише автор статті.

За його інформацією, у Казначействі дійшли висновку, що Агентство не може прийняти ці кошти, а в Мінфіні зазначили про відсутність правових підстав для уповноваження одержувача бюджетних коштів на їх використання.

У результаті через юридичні нюанси 1,25 млрд грн кілька місяців залишалися на рахунках, тоді як від цієї системи, пише експерт, безпосередньо залежить забезпечення теплом мільйонів киян у зимовий період.

Як наголошує автор, через бюрократичну тяганину посадовці профільних відомств втрачають із поля зору головне - ризик того, що взимку мешканці столиці можуть залишитися без опалення.

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Сергієнко також зауважує, що загальна вартість виконання Плану стійкості, затвердженого РНБО, є значним фінансовим навантаженням для міста. Тому столиця акумулює кошти з кількох джерел:

  • 11,1 млрд грн виділили з міського бюджету
  • 5,2 млрд грн планують залучити у вигляді кредитів від "Ощадбанку" та ЄБРР
  • 1,7 млрд грн становлять власні кошти "Київтеплоенерго"
  • 1,3 млрд грн передбачили у вигляді субвенції.

"Тож потрібну суму поступово вдається зібрати. А от з допомогою з боку уряду не все так просто", - резюмував фахівець.

Зазначимо, що Київрада 14 липня проголосувала за повернення до міського бюджету 1,25 млрд грн із державного бюджету.

Загалом столиця реалізує проєкти плану стійкості на суму майже 23 млрд грн, однак наразі місто вимушене акумулювати ці ресурси самостійно, не отримавши очікуваної фінансової підтримки від центральної влади.

Варто зазначити, що ще у березні у Києві затвердили план стійкості після аналізу викликів минулої зими.

За даними РБК-Україна, у середньому плани стійкості регіонів виконано лише на 40%. Найкращі темпи демонструють Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області, серед аутсайдерів - Львівська, Івано-Франківська області та Київ.

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