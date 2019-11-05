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Кабмін заклав на ремонт доріг понад 70 млрд гривень у бюджеті-2020

Новини » Економіка     05.11.2019 - 12:05
Кабмін заклав на ремонт доріг понад 70 млрд гривень у бюджеті-2020
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Гончарука, ця сума є рекордною

У проекті державного бюджету на 2020 рік Кабінет міністрів України заклав на ремонт доріг 73,7 млрд гривень. Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук у ході презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ця сума є рекордною.

Кабмін заклав на ремонт доріг понад 70 млрд гривень у бюджеті-2020

"Наступного року ми закладаємо рекордну суму на будівництво доріг - 73,7 млрд гривень", - заявив Гончарук.

За його словами, уряд шукатиме інвесторів, які будуть розвивати інфраструктуру навколо аеропортів.

"Окрім аеропортів, мостів... наступного року ми знайдемо кошти на розвиток інфраструктури на Дніпрі. Це наша велика артерія, яку потрібно почати відроджувати", - сказав глава Кабміну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України представляє підготовлений до другого читання законопроект про бюджет-2020.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.

Додамо також, за словами Гончарука, законопроект про державний бюджет-2020 передбачає підвищення пенсій на розмір індексації. За його словами, пенсії в 2020 році будуть проіндексовані, але виростуть незначно.

Крім того, прем’єр підкреслив, що Кабінет міністрів збільшив витрати на соціальну сферу в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання. Згідно з проектом держбюджету, на соціальну сферу виділено 293 млрд гривень.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій ГончарукБюджет 2020
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