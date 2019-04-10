Кабмін схвалив ще одне рішення щодо курсу на НАТО та ЄС

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін підготує план реалізації заходів, спрямованих на вступ до НАТО і ЄС

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про роботу органів влади у відповідності з курсом на інтеграцію в Євросоюз і НАТО. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Очікується, що дане рішення забезпечить реалізацію курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО після того, як його закріпили в Конституції. Президентський указ дозволить визначити пріоритетні завдання для органів державної влади щодо вступу до ЄС і НАТО. Крім того, проект указу передбачає підготовку плану по реалізації цього курсу.

Нагадаємо, в березні НАТО підтвердило можливість вступу України до альянсу. Зокрема, таким чином, генсек Йєнс Столтенберг прокоментував закріплення курсу на НАТО в Конституції України.

Відзначимо, в квітні міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив упевненість, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, хто б не очолив країну за підсумками другого туру президентських виборів. Він також заявив, що зовнішня політика України не зміниться.