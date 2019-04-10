ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив ще одне рішення щодо курсу на НАТО та ЄС

Новини » Політика    10.04.2019 - 14:41
Кабмін схвалив ще одне рішення щодо курсу на НАТО та ЄС
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін підготує план реалізації заходів, спрямованих на вступ до НАТО і ЄС

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про роботу органів влади у відповідності з курсом на інтеграцію в Євросоюз і НАТО. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Очікується, що дане рішення забезпечить реалізацію курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО після того, як його закріпили в Конституції. Президентський указ дозволить визначити пріоритетні завдання для органів державної влади щодо вступу до ЄС і НАТО. Крім того, проект указу передбачає підготовку плану по реалізації цього курсу.

Нагадаємо, в березні НАТО підтвердило можливість вступу України до альянсу. Зокрема, таким чином, генсек Йєнс Столтенберг прокоментував закріплення курсу на НАТО в Конституції України.

Відзначимо, в квітні міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив упевненість, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, хто б не очолив країну за підсумками другого туру президентських виборів. Він також заявив, що зовнішня політика України не зміниться.

На кордоні з Румунією відкриють ще один пункт пропуску Україна розширила ембарго на товари з РФ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЕвросоюзКабінет Міністрів УкраїниНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся