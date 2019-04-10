Украина одобрила соглашение с НАТО о фонде для разминирования

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Кабмин утвердил соглашение с НАТО о новом трастовом фонде

Украинское правительство на заседании 10 апреля утвердило соглашение с НАТО о проекте трастового фонда для разминирования. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, Украина и НАТО заключили соглашение о реализации проекта трастового фонда по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействию самодельным взрывным устройствам 13 декабря 2018. Выполнение соглашения позволит подготовить документацию, а также достичь совместимости сил Украины и НАТО для защиты гражданского населения от угрозы взрывных устройств.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее посольство США заявило, что Украине грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. В посольстве также подчеркнули, что мины остаются угрозой №1 для гражданского населения Донбасса.

Ранее также страны НАТО объявили о выделении дополнительных ресурсов для трастовых фондов, в рамках которых оказывается практическая помощь Украине.