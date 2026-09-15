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Кабмін заклав витрати на ремонт доріг в бюджет-2027

22:39 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ремонт доріг (Getty Images)

У проєкті державного бюджету на 2027 рік планується часткове відновити Державний дорожній фонд та направили у нього понад 50 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт держбюджету-2027.

Наступного року заплановано частково відновити фінансування Державного дорожнього фонду на рівні 25%. Загальна сума на ці потреби становитиме 52,8 млрд гривень.

Ці кошти розподілять за трьома основними напрямками:

  • 10,1 млрд гривень - виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування;
  • 34,2 млрд гривень - фінансування утримання та розвитку доріг загального користування державного значення;
  • 8,5 млрд гривень - фінансування утримання та розвитку доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (субвенція місцевим бюджетам).

Ще одним положенням бюджету є підтримка регіонів та громад у сфері житлово-комунальних послуг. На компенсацію різниці в тарифах уряд спрямує 18,2 млрд гривень.

Ці кошти дозволять покрити різницю між економічно обґрунтованою вартістю комунальних послуг та поточними тарифами для населення. Такий крок має суттєво зменшити фінансове навантаження на українців та місцеві громади.

Нагадаємо, у Раді повідомляли, що один день війни обходиться державному бюджету України у 190 млн доларів. При цьому в цю суму не входить озброєння, яке Києву надають міжнародні партнери.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що найближчим часом в Україні можуть виникнути затримки із соцвиплатами. Це може статися у разі, якщо парламент не ухвалить законопроєкти, необхідні для залучення фінансування від ЄС та МВФ.

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