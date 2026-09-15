Кабмин заложил расходы на ремонт дорог в бюджет-2027

Напомним, в Раде сообщали, что один день войны обходится государственному бюджету Украины в 190 млн долларов. При этом в эту сумму не входит вооружение, предоставляемое Киеву международными партнерами.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко предупредил, что в ближайшее время в Украине могут возникнуть задержки с соцвыплатами. Это может произойти, если парламент не примет законопроекты, необходимые для привлечения финансирования от ЕС и МВФ.