Кабмін заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з РФ і Білоруссю

Він зазначив, що стан енергетики - визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому "Укренерго" змушене обмежувати споживачів.

"У цих умовах запит суспільства - це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список", - заявив прем'єр.

Як пояснив Шмигаль, до критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

"Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", - сказав глава уряду.

Також Кабмін покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.