Кабмин запретил выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью

В населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
Он отметил, что состояние энергетики - определяющий фактор жизни отдельных областей и страны в целом. Из-за российского террора и аномальной жары фиксируется постоянный дефицит мощностей, поэтому "Укрэнерго" вынуждено ограничивать потребителей.
"В этих условиях запрос общества - это справедливость в распределении имеющейся электроэнергии. Правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. По результату коммуникации с ОВА конкретизируем этот список", - заявил премьер.
Как объяснил Шмыгаль, к критически важным относятся объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы.
"Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", - сказал глава правительства.
Также Кабмин улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.
С весны 2024 года российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины. Это привело к серьезным разрушениям энергообъектов. В результате атак было разрушено несколько мощных ТЭС.
В связи с этим во всех областях Украины вводятся графики отключений света. Из-за аномальной жары энергетики вынуждены усилить ограничения.
Так, сегодня отключения действуют в течение дня. "Укрэнерго" увеличило объем ограничений, поскольку на двух энергообъектах вышло из строя оборудование.
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