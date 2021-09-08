Кабмин выпустит гособлигации на 20 млрд гривен для удешевления ипотеки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 8 сентября, которое транслировалось на Youtube .

"После завершения объединения мы готовим выпуск государственных облигаций на сумму до 20 млрд грн для того, чтобы ипотечные программы были доступны как можно большему количеству украинцев. Все эти продукты будут способствовать тому, что украинские семьи наконец смогут купить собственное жилье по доступной ипотеке, как это происходит в развитых странах", - сказал премьер-министр.

Напомним, УФЖК была создана в конце 2020 года как акционерное общество для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки и программы лизинга.