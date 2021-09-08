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Уряд випустить держоблігації на 20 млрд гривень для здешевлення іпотеки

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про приєднання Державної іпотечної установи (ДІУ) до Української фінансової житлової компанії (УФЖК). Компанія отримає 20 млрд грн для іпотечного кредитування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube.

"Після завершення об’єднання ми готуємо випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн для того, щоб іпотечні програми були доступні якнайбільшій кількості українців. Всі ці продукти сприятимуть тому, що українські родини нарешті зможуть купити власне житло за доступною іпотекою, як це відбувається в розвинених країнах", - сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, УФЖК була створена наприкінці 2020 року як акціонерне товариство для розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.

У червні 2021 року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту становила 17,3% річних на первинному і 13,2% - на вторинному ринку. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0,1 в.п. та на 0,7 в.п.

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Кабінет Міністрів України