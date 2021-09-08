Уряд випустить держоблігації на 20 млрд гривень для здешевлення іпотеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 8 вересня, яке транслювалося на Youtube .

"Після завершення об’єднання ми готуємо випуск державних облігацій на суму до 20 млрд грн для того, щоб іпотечні програми були доступні якнайбільшій кількості українців. Всі ці продукти сприятимуть тому, що українські родини нарешті зможуть купити власне житло за доступною іпотекою, як це відбувається в розвинених країнах", - сказав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, УФЖК була створена наприкінці 2020 року як акціонерне товариство для розроблення та втілення механізму доступної іпотеки й програми лізингу.