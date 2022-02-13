UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кабмин выделяет почти 17 млрд гривен, чтобы гарантировать полеты над Украиной

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины выделил 16,6 млрд гривен для гарантий бесперебойных полетов над Украиной. Решение позволит стабилизировать рынок авиаперевозок в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения в использовании средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - написал в Telegram Шмыгаль.

Премьер уточнил, что правительство выделило 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины. Он также добавил, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в страну украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Какие решения принял Кабмин

На заседании правительство приняло следующие решения:

  • Министерству финансов поручено уменьшить расходы бюджета на обслуживание госдолга;
  • выделить Министерству инфраструктуры 1 6632,9 млн гривен на стабилизацию ситуации на рынке авиаперевозок;
  • предоставить право Министерству инфраструктуры использовать эти деньги для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков;
  • Министерству инфраструктуры поручено утвердить перечень воздушных судов, на которые распространяется государственные гарантии.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныВторжение России в Украину