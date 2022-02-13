Кабмін виділяє майже 17 млрд гривень, щоб гарантувати польоти над Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни у використанні коштів резервного фонду державного бюджету, а також виділили кошти для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній", - написав Telegram Шмигаль.

Прем'єр уточнив, що уряд виділив 16,6 млрд гривень для гарантії безперебійності польотів у повітряному просторі України. Він також додав, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення до країни українців, які зараз перебувають за кордоном.

Які рішення ухвалив Кабмін

На засіданні уряд ухвалив такі рішення: