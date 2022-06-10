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Кабмин выделит гранты начинающим IT-шникам: на что их можно потратить

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров анонсировал запуск программы поддержки украинцев, которые хотят перейти в IT. На их обучение будут выделяться гранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, государство готово вкладываться в создание украинским стартапов.

"Украинский фонд стартапов будет выкупать долю у новосозданных компаний. Программа направлена ​​на IT-предпринимателей - начинающих, имеющих идею создания технологического стартапа и ищущих финансирование на стадию создания тестовой модели", - отметил он.

По его словам, деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы - 10 млрд гривен в год, но приоритет в финансировании будет для тех, кто ориентирован на экспорт.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что IT-специалисты стали настоящим средним классом в Украине, поэтому нужно помочь тем, кто хочет перейти в этот сектор.

"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другую техническую специальность, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на IT-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые после этого смогут найти работу в этой сфере", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал запуск новой экономической стратегии, которая предполагает выделение безвозвратных грантов на открытие малого и среднего бизнеса.

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Кабинет Министров УкраиныITДенис Шмыгаль