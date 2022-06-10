Кабмін виділить гранти майбутнім IT-шникам: на що їх можна витратити

Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT. На їх навчання будуть виділятися гранти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава готова вкладатися у створення українським стартапів.
"Український фонд стартапів буде викуповувати частку у новостворених компаній. Програма спрямована на IT-підприємців-початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу і шукають фінансування на стадію створення тестової моделі", - зазначив він.
За його словами, гроші можна буде направляти лише на розвиток, наймання співробітників, підготовку моделі і початкове фінансування. Бюджет програми - 10 млрд гривень на рік, але пріоритет у фінансуванні буде для тих, хто орієнтований на експорт.
Крім того, Шмигаль підкреслив, що IT-фахівці стали справжнім середнім класом в Україні, тому треба допомогти тим, хто хоче перейти в цей сектор.
"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншу технічну спеціальність, зможуть отримати грант, який можна буде витратити тільки на навчання на IT-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які після цього зможуть знайти роботу в цій сфері", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії, яка передбачає виділення безповоротних грантів на відкриття малого та середнього бізнесу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.