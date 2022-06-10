Кабмін виділить гранти майбутнім IT-шникам: на що їх можна витратити

Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT. На їх навчання будуть виділятися гранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава готова вкладатися у створення українським стартапів.

"Український фонд стартапів буде викуповувати частку у новостворених компаній. Програма спрямована на IT-підприємців-початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу і шукають фінансування на стадію створення тестової моделі", - зазначив він.

За його словами, гроші можна буде направляти лише на розвиток, наймання співробітників, підготовку моделі і початкове фінансування. Бюджет програми - 10 млрд гривень на рік, але пріоритет у фінансуванні буде для тих, хто орієнтований на експорт.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що IT-фахівці стали справжнім середнім класом в Україні, тому треба допомогти тим, хто хоче перейти в цей сектор.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншу технічну спеціальність, зможуть отримати грант, який можна буде витратити тільки на навчання на IT-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які після цього зможуть знайти роботу в цій сфері", - додав прем'єр.