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Кабмін виділить гранти майбутнім IT-шникам: на що їх можна витратити

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 19:27
Кабмін виділить гранти майбутнім IT-шникам: на що їх можна витратити Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів анонсував запуск програми підтримки українців, які хочуть перейти в IT. На їх навчання будуть виділятися гранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, держава готова вкладатися у створення українським стартапів.

"Український фонд стартапів буде викуповувати частку у новостворених компаній. Програма спрямована на IT-підприємців-початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу і шукають фінансування на стадію створення тестової моделі", - зазначив він.

За його словами, гроші можна буде направляти лише на розвиток, наймання співробітників, підготовку моделі і початкове фінансування. Бюджет програми - 10 млрд гривень на рік, але пріоритет у фінансуванні буде для тих, хто орієнтований на експорт.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що IT-фахівці стали справжнім середнім класом в Україні, тому треба допомогти тим, хто хоче перейти в цей сектор.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншу технічну спеціальність, зможуть отримати грант, який можна буде витратити тільки на навчання на IT-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які після цього зможуть знайти роботу в цій сфері", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував запуск нової економічної стратегії, яка передбачає виділення безповоротних грантів на відкриття малого та середнього бізнесу.

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Кабінет Міністрів України IT Денис Шмигаль
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