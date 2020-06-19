ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин выделит 2,3 млрд гривен на психбольницы и тубдиспансер

Новости » Общество     19.06.2020 - 17:14
Кабмин выделит 2,3 млрд гривен на психбольницы и тубдиспансер
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер отметил, что в Украине не допустят закрытия больниц и увольнения врачей

Кабинет министров выделяет 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Наше правительство давало украинцам обещание, что мы не допустим закрытия больниц и увольнения врачей. Мы выделяем 2,3 миллиарда гривен на такие заведения, которые в этом нуждаются и критически недофинансированы. Противотуберкулезные учреждения, инфекционные и реабилитационные больницы и психиатрия получат необходимые средства, а главное время, чтобы реформироваться", - сказал премьер-министр.

Так, второй этап медицинской реформы в Украине стартовал 1 апреля, согласно ему для психбольниц и тубдиспансеров будет значительно урезано финансирование. Поэтому президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения пересмотреть реформу.

Напомним, в Украине могут изменить порядок госпитализации недееспособных лиц в психбольницы на время карантина.

Как писало РБК-Украина, Шмыгаль заявил, что второй этап медицинской реформы в Украине будет продолжаться.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныпсихиатрияДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь