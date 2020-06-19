Кабмін виділить 2,3 млрд гривень на психлікарні та тубдиспансери

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр зазначив, що в Україні не допустять закриття лікарень та звільнення лікарів

Кабінет міністрів виділяє 2,3 мільярди гривень критично недофінансовані медичні заклади. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні та реабілітаційні лікарні та психіатрію.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна.

"Наш уряд давав українцям обіцянку, що ми не допустимо закриття лікарень та звільнення лікарів. Ми виділяємо 2,3 мільярди гривень на такі заклади, які цього потребують і критично недофінансовані. Протитуберкульозні заклади, інфекційні та реабілітаційні лікарні та психіатрія отримають необхідні кошти, а головне час, аби реформуватись", - сказав прем'єр-міністр.

Так, другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня, згідно з ним для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування. Через це президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити порядок госпіталізації недієздатних осіб у психлікарні на час карантину.

Як писало РБК-Україна, Шмигаль заявив, що другий етап медичної реформи в Україні триватиме.

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Автор: Анастасия Светлевская