Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета на армию еще 4 млрд гривен

Кабинет министров выделил Министерству обороны 3,926 млрд гривен. Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 11 марта 2022 г. № 211-р .

Ранее Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета , предусмотренные главным распорядителям средств. Деньги в размере 50,864 млрд гривен переданы в резервный фонд госбюджета.

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