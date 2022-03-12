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Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета на армию еще 4 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству обороны 3,926 млрд гривен. Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 11 марта 2022 г. № 211-р.

Ранее Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Деньги в размере 50,864 млрд гривен переданы в резервный фонд госбюджета.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины