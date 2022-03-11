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Кабмин сократил расходы госбюджета на 50 млрд гривен и выделил эти деньги на оборону

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Украина, Пятница 11 марта 2022 11:37
Кабмин сократил расходы госбюджета на 50 млрд гривен и выделил эти деньги на оборону Фото: на оборону из госбюджета выделили 50 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен будут переданы в резервный фонд госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 марта 2022 года № 245.

Согласно документу, сокращаются расходы:

  • на Верховную раду - на 295 млн гривен,
  • на обеспечение работы правительства - на 90,8 млн гривен,
  • статистические наблюдения - на 499 млн гривен,
  • на государственную поддержку кинематографии - на 1,545 млрд гривен,
  • на Государственную судебную администрацию Украины - на 541 млн гривен.

Также сокращаются расходы на различные программы министерств и ведомств.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины
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