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Уряд виділив з резервного фонду держбюджету на армію ще 4 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони 3,926 млрд гривень. Кошти виділені з резервного фонду державного бюджету для забезпечення харчування військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 11 березня 2022 р. № 211-р.

Раніше Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень передані до резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України