Кабмин выделил почти полмиллиарда на стартапы

Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed и seed.

"Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. Следующий по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год", - добавил он.

По его словам, основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услуга, производство, электронную коммерцию, интернет вещей.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event, то есть краткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией, по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук в сентябре 2019 года предложил ввести новый налог на ИТ-отрасль. Как отметил премьер, фонд IT Creative будет финансироваться за счет специального сбора, который будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году. Ожидается, что Фонд заработает в 2020 году, а его наполнение будет составлять 0,5 млрд грн и будет в дальнейшем расти.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце ноября оценка работы правительства Украины по сравнению с началом месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно - 25%.