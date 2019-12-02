Уряд виділив майже півмільярда на стартапи

Кабінет міністрів України виділив на фінансування Українського фонду стартапів 440 млн грн. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, Український фонд стартапів розпочав прийом заявок на фінансування українських бізнес-проектів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed.

"Вже до кінця цього року бізнес-проектам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік", - додав він.

За його словами, основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event, тобто коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за результатами якої будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, має відбутися вже до кінця цього року.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вересні 2019 року запропонував ввести новий податок на ІТ-галузь. Як зазначив прем'єр, фонд IT Creative фінансуватиметься за рахунок спеціального збору, який зростатиме від 1% у 2020 році до 5% у 2024 році. Очікується, що Фонд запрацює у 2020 році, а його наповнення складатиме 0,5 млрд грн і буде надалі зростати.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці листопада оцінка роботи уряду України порівняно з початком місяця погіршилася: на 7 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%). До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставляться 11% опитаних, негативно - 25%.